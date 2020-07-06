桃園市中壢中央停車場4日下午3時許，發生一起電梯意外事件。有受困民眾事後在社群媒體上PO文，指責電梯公司人員處理態度消極、惡劣。原PO表示，事發當時有一群大人、2名孩童被困在故障電梯中長達20幾分鐘，皆無相關人員前往處理；最後還是受困民眾自己打開電梯內門報警，消防人員趕到現場後才得以脫困。

原PO指出電梯故障後，有一群大人、1名孩童與1名嬰兒，皆被困在不通風的悶熱電梯內，還有人因此產生焦慮以及過度換氣的症狀，「電梯裡面完全沒有空調，電梯裡很熱，氧氣也越來越不足，嬰兒不停的哭，孩子也一直說自己身體不舒服。」

原PO表示，他們第一時間便按下求救鈴，約5分鐘後管理員才前來了解情況，隨後又離開。他們只好自行扳開電梯內側的門，讓手機有一點訊號後立即打電話報警求救；警方和消防人員趕到現場後，才將一行人救出。此時，停車場管理員也急忙請受困人員先到休息室休息。

但原PO一行人對維修人員事後的處理態度極為不滿，指責對方不但姍姍來遲，還嘻皮笑臉的說，「人沒事不就好了嗎？」隨後維修人員打電話給公司科長，對方竟回，「你們也沒傷亡，不然你們想怎樣？」更令原PO傻眼，直到愈來愈多人表示不滿，對方才改口表示會再聯絡大家，但事發後6個多小時，對方皆遲遲沒回覆。

5日上午，電梯公司經理致電給原PO，表示自己對於電梯事故完全不知情，是昨晚在社群媒體上看到消息才知道；並提到目前電梯已應停用，6日公司內部將開會做全面檢查。原PO說道，「經理在道歉之後有提出希望我撤文的請求，但因為我們有我們的顧慮，也希望他們真的能履行承諾，所以撤文與否會等事件真的處理好之後再說。」

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(中時電子報)