南韓女星孫藝真，去年以夯劇《愛的迫降》知名度再度暴漲，不僅在今年奪下百想藝術大賞中的人氣大獎，還登上百大美女榜，人氣不可小覷。近日傳出孫藝真有望前進好萊塢令粉絲們又驚又喜，經紀公司也在第一時間回覆了。
被網友封為「神仙姐姐」、「漂亮姐姐」的孫藝真，出道20年憑著亮麗的外表與精湛的演技成為一線女星，去年更以韓劇《愛的迫降》與男星玄彬一同獲得人氣獎，她也因此奪下「2020世界百大美女」，成功在國際上打開知名度。
韓國媒體報導指出，孫藝真近日也收到好萊塢的邀請，有機會出演新電影《cross》，還將與曾演出《阿凡達》男主角的知名男星山姆·沃辛頓(Sam Worthington)合作，在網路上引起話題，而孫藝真的經紀公司也發表聲明表示「確實有收到邀請，目前還在商議階段」，雖還沒到最終確定，但無意外將由她演出，令粉絲們紛紛大喊「拜託演出」、「姐姐太牛了」、「姐姐衝阿，往好萊塢出發」。
(中時電子報)
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