◎慎防劇烈天氣！吳德榮：部分地區恐達38度

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天至9日台灣位處低層大氣的「太平洋高壓」西緣，盛行偏暖濕的南風及西南風；中層大氣則有「太平洋高壓脊」向西延伸至台灣。因「太平洋高壓脊」的「沉降增溫」，加上低層暖空氣，故天氣晴朗、白天炎熱，要注意防曬、防中暑，今日各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率。

◎林佳龍指沒有倒閉潮 觀光業憂下半年恐「雪崩式」出現

交通部長林佳龍本月2日表示，「隨著疫情發展，每個階段都會針對真正需要來紓困，過去1.0、2.0也有很大成效，沒有產生所謂的倒閉潮、失業潮。」國民黨批評林佳龍話講得輕鬆，卻讓全台灣已歇業倒閉的飯店情何以堪？旅遊業者也指民進黨政府推不動旅遊泡泡，將會讓觀光旅遊業下半年度再次出現雪崩式倒閉潮，尤其以國外旅遊線為主的大型旅行社，例如五福旅行社已大量裁員，這次可能再多紓困消波塊也擋不住了。

◎台日醫界全球首發表 水果酵素有助改善飛蚊症

40歲過後年紀老化或長期使用3C產品等，都可能產生飛蚊症。台灣與日本醫藥界合作研究多年，最近終於開花結果。大仁科技大學製藥研究所長副教授洪啟庭指出，定量服用3種天然水果酵素，可有效改善飛蚊症，研究更發現每天早、中、晚各服用1錠膠囊，3個月後，飛蚊症約有71％消失，且無其他副作用及身體不適。

◎人們常做出錯誤決定？最新研究：比較導致決策偏誤

為什麼人們常做出錯誤決定？陽明大學最新研究發現，人類大腦往往因為「比較」才導致決策偏誤，當人腦在經歷一連串低機率的黑天鵝事件後，會傾向高估真實事件發生的機率；反之在經歷一連串高機率的灰犀牛事件後，則會傾向低估真實事件的機率。

旺旺中時

(中時電子報)