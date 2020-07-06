李乾龍說，若高雄市議長不保，他和黨主席江啟臣都須負責起責任。（黃福其攝）

國民黨上午由祕書長李乾龍、組發會主委葉壽山張貼「第二十屆第四次全國代表大會」公告。對於高雄市議長改選，李乾龍說，國民黨在高雄市議會是多數，主席江與他正積極輔選，若沒能保住議長，一定要負起責任。

對於傳出前主席朱立倫明天要與江啟臣競爭黨主席，李乾龍說，國民黨低迷之際，有人要競爭黨主席不是壞事。

國民黨第二十屆第四次全代會訂於9月6日於台北市國立國父紀念館召開一天，這次大會重點除了討論黨章暨相關選舉辦法修正案，會中也將報告改革委員會的結論，以「世代合作，組織再造」為重要基礎，全力推動國民黨改革，加速革新，重建黨員信心，爭取重新獲得多數人民支持。

對於改革委員會所提兩岸論述的建議案，李乾龍表示，確實有許多各方的意見，包括歷屆黨主席都有意見，但經過一一溝通，大家都認為主席江啟臣及改革委員會所提的建議案，並沒有要捨棄「九二共識」，但因時空背景不同，必須要有不同的論述，歷屆黨主席也都能瞭解，現在江正輪流到22縣市就四個改革面向與黨代表溝通中，最後大家都有相當程度的共識。

(中時 )