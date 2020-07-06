宣布 5G 開台不到一周，台灣大哥大就緊急修改了 5G 資費。從修改的內容來看，很明顯是要看齊遠傳電信、中華電信的作法，並且在增加了原本沒有提供的市話免費通話數，讓需要打市話的消費者能更安心升級 5G。

台灣大哥大全新的 5G 資費(1)。(摘自台灣大哥大官網)

台灣大哥大全新的 5G 資費(2)。(摘自台灣大哥大官網)

根據台灣大哥大官網公布的最新 5G 資費方案，台灣大哥大 5G 方案仍就提供 8 種級距，並額外增加了單辦 5G 門號的方案(月租1399，原本5G方案僅供同時申辦5G手機)。資費主要變動的地方有兩處：

(1)599~1199方案上網傳輸量、熱點分享量量到降速的標準

109/10/31前申辦，原本台灣大哥大 599、799 方案上網量為 24GB、36GB，量到降速 5Mbps，新的方案量到降速標準不變，但改為「4G輕速吃到飽」的描述，熱點分享的速度，599方案降到512kbps、799方案降到5Mbps。 999、1199 方案則是原有 60GB、100GB 行動上網流量，原本是量到降速 10Mbps，改為「4G高速吃到飽」，本機降速到50Mbps(下載)/20Mbps(上傳)以下，熱點分享裝置降速到10Mbps以下。

(2)增加市話免費通話分鐘數

8 種 5G 方案，台灣大哥大目前都新增了詳細的贈送市話分鐘數。原本公布的 5G 方案中，只有語音網外免費通話分鐘數，也就是說只要一打市話，就需要額外收市話電話費。變更之後，8 個 5G 方案的市話免費通話數都看齊中華電信，提供相同的服務。以 599 方案為例，每月市話通話數贈送 30 分鐘。並且維持網內免費的規定。

在台灣大哥大修改 5G 資費之後，當前提供 5G 申辦服務的三家業者(中華電信、遠傳電信、台灣大哥大)嚴格來說的 5G 資費可說是大同小異，差距僅在細微之處。不過從台灣大哥大在推出 5G 方案後 5 天就修改方案的做法來看，很明顯看見 5G 開台後，電信三雄的比賽是煙硝味十足。

(科技)