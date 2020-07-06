大陸的大學入學考試在即，學子們都面臨著人生大考和疫情的雙重考驗。新東方教育集團創始人俞敏洪近日在網上針對大學生填寫志願提出建議稱，盡量離開家鄉，越遠越好，去大城市增廣見聞，但不一定要選北上廣深等一線城市，武漢、西安、蘭州等中西部大城也不錯。

俞敏洪3日以「高考不是終點，而是人生新的起點」開起一場網路直播，談及畢業生們該如何選擇志願時，他表示，「如果說要在同類大學選擇的話，一般比較建議高中生離開自己的家鄉，而且離開得越遠越好，因為人一輩子就是在地理廣闊、更大的舞台上發揮自己，這是一個很重要的要素。

對於城市選擇，俞敏洪認為，大城市不一定要到沿海地區或北上廣深，武漢、西安、蘭州等都是大城市，「大城可以認識更多的人，讓見多識廣，眼界也會不知不覺更開闊，還有機會找到更好的工作機會；但他也強調，「當然這不是100％的，比如你最喜歡的大學就在你的城市。」

對於他的觀點，大多數大陸網友表示支持，但也有網友認為，選擇也要因人而異，分數好的人，選擇機會自然比較多，但分數一般的人，還是應該要著重學校跟專業本身。還有網友說，很多人跳出舒適圈4年之後最終還是要回來，那根本沒必要出去，「踏踏實實滋養自己才是真的不虛此生」。

整體來看，在選擇學校這個關鍵的人生十字路口，怎麼選，各有各的看法，唯一能肯定的是，擇己所愛，愛己所擇才能夠讓未來的自己不會後悔。

(旺報 )