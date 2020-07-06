大同傑出校友的夏普會長戴正吳，日前提到大同公司近期來的股權之爭，竟忍住掉淚，他感念前大同校長林挺生過去以工業報國的理念，在自家5G手機發表記者會現場，一聽到大同兩字，竟久久說不出話，甚至流下淚，表示支持大同公司改革，完成林挺生遺願。

台灣夏普搶日前發表自家出產的第一支5G手機SHARP AQUOS R5G，為表重視戴正吳也親自出席表示重視。戴正吳畢業於大同工學院化學工程學系畢業，後來就在大同任職，在大同時曾被派至日本進修兩年，日文極佳，2016年已升格的大同大學，還邀請他回校頒發名譽博士學位。

對大同經營權之爭，市場派以過5成持股要奪取大同經營權，但遭公司派違反企併法為由，不得有投票權，引起市場大震憾，當記者問到大同子弟戴正吳對此事看法，沒想到他在聽到大同就哽咽，還難過地淚灑記者會。

戴正吳表示大同很照顧員工，已故大同公司董事長林挺生也對他很好，當年離職去鴻海時，林董也想盡辦法慰留，戴正吳和大同校友及大同同事也都延續好，他說，大家都很支持公司能夠改革，繼續為台灣工業報國，完成林挺生董事長的遺願。

談起大同如今落入此局，他認為大同有很多歷史包袱，也不能完全怪現在的董事長，比如最大包袱是面板、太陽能源、LED⋯⋯，有現在的局面是因為中國大陸拼命補貼造成，這不光是經營好不好的問題。戴正吳支持公司派進行改革，如果市場派只是要不動產，公司等同於解散。

一位財經界大老也提到對大同的記憶，他說像戴正吳董事長這些優秀人才都是大同培養出來的，之前和到戴董哭了，也表達了他對大同懷念，他希望能回正常經營，而林郭文艷大家也熟，是精明幹練的，相信這些困難能撐過去，這是大家對她的期許，也對她有信心，同時更認為大同應回歸本業正常地經營下去。

(中時電子報)