資深女藝人沈時華，被控在2016年以製作電影《海角七號》音樂劇為由，向碁石公司募資150萬元，事後沒有下文，碁石負責人認為受騙提告，台北地檢署曾一度不起訴，但全案經高檢署再議發回，北檢今二度偵結，依詐欺罪嫌起訴沈女。

沈時華年輕時紅極一時，是電視台八點檔連續劇當家女主角，她於1979年、2006年分別以電影《一個女工的故事》、戲劇《愛殺17》獲得金馬獎最佳女配角獎、金鐘獎最佳女配角。

碁石公司負責人黃國倫牧師控稱，沈女2016年向他表示，她正在籌畫製作票房上億的《海角七號》舞台版音樂劇，保證無論盈虧，都會返還投資款，她並以宸葳影藝公司名義開立支票作為擔保，碁石公司因此投資150萬元，但事後沒有下文。

碁石公司後來拿沈女擔保的支票去銀行兌現，才發現宸葳公司已被銀行列為拒絕往來戶，公司還改名為喜鵲傳媒，懷疑遭沈女詐騙，日前向北檢控告沈涉嫌詐欺。

檢方原認為是本案應為投資糾紛，屬民事糾葛，沈涉嫌詐欺罪證不足，前年不起訴沈，碁石公司向高檢署聲請再議。

高檢署認為，北檢未傳喚導演魏德聖等《海角七號》相關人員確認，將全案發回北檢重查，檢察官再傳喚沈女出庭，沈辯稱，其實當年她是找碁石投資《飄洋過海來看你》音樂劇，因為找台師大教授劇本沒寫完才停止計畫。

檢方傳喚台師大教授作證，教授證稱，沈確有找他寫《飄洋過海來看你》劇本，製作《海角七號》音樂劇則是另有其人。

不過，檢方發現，當年碁石與沈所簽合約是投資《海角七號》，認為沈是以製作《海角七號》為幌子，對外募資，涉犯詐欺罪嫌，今起訴沈女。

(中時 )