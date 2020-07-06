上證綜指近日走勢銳不可擋，6日站上3,200點、即將挑戰3,300點大關的同時，市場亦期待A股將開啟一波新牛市氣象。

36氪報導，投行中金稱，中國資本市場或正迎來發展的大機遇，A股重新站上人民幣（下同）1兆元的單日交易量有望成為新的均衡水準；預計2021年證券行業營收及利潤水準將接近此前2015年的巔峰時期。

中金分析師姚澤宇等在最新報告中指出，未來5～10年中國證券化率有望從當前60％左右，提升至不同國際市場分佈的中位數100％附近，意味著中國股市總市值相比當前有翻倍的空間。

多家機構也唱多A股後續走勢。界面新聞報導，國泰君安策略團隊指出，由於整體無風險利率的下行影響銀行理財預期收益率降低，資金另尋出路的情況下，「資金追逐資產」開始帶動當前A股的低估值補漲。國泰君安指出，看好A股後市可突破3,300點，靜待3,500點。

近日A股券商股大漲，粵開證券分析得益於三大原因：一是資本市場改革向縱深進行，券商業績預期良好，市場風險偏好提升。二是人行下調再貸款利率，貨幣政策較為寬鬆。三是權益投資規模擴大，外資不斷湧入。4月份以來，北上資金月度持續淨流入，7月份僅三個交易日淨流入規模超300億元。這些長線資金的流入為A股注入了增量資金，帶動行情進一步走強。

(工商 )