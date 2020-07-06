澳洲兩大州為防疫關閉邊界 百年來首見 13:212020/07/06 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲維多利亞州總理Daniel Andrews 6日（周一）宣布，有鑑於新冠病毒疫情升溫，該州與鄰近的新南威爾斯州邊界自7日（周二）起將無限期關閉，創下近一百年來首例。 此為維多利亞州與新南威爾斯州人口為澳洲之冠，上次兩州封鎖邊界是在1919年，當時為要防止西班牙流感蔓延。 維多利亞州前一日甫新增127個確診病例，寫下疫情爆發以來單日最高紀錄。先前該州首府墨爾本因疫情急速惡化，促使官方下令部分地區實施封鎖。 (工商 ) #維多利亞 #該州 #新南威爾斯州 #邊界 #封鎖 也許您會感興趣 國際熱門新聞 室內要戴口罩！新冠會空氣傳播 全球數百專家聯手打臉WHO - 時事 反撲更恐怖！新冠確診創單日新高 新增逾21萬例 - 國際 致命秘密！傳陸7年前就發現類新冠肺炎病毒株但未公開 - 國際 美祭制裁斷活路！專家：華為5G事業麻煩大了 - 國際 影》暴雨狂炸熊本恐釀40死！日再發大雨警戒 25萬人急撤 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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