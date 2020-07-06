澳洲維多利亞州總理Daniel Andrews 6日（周一）宣布，有鑑於新冠病毒疫情升溫，該州與鄰近的新南威爾斯州邊界自7日（周二）起將無限期關閉，創下近一百年來首例。

此為維多利亞州與新南威爾斯州人口為澳洲之冠，上次兩州封鎖邊界是在1919年，當時為要防止西班牙流感蔓延。

維多利亞州前一日甫新增127個確診病例，寫下疫情爆發以來單日最高紀錄。先前該州首府墨爾本因疫情急速惡化，促使官方下令部分地區實施封鎖。

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