美股上周五因獨立紀念日休市，台股在熱錢效應催動下欲罷不能，今由權王台積電（2330）開高領軍，指數狂飆逾百點向上突破萬二關卡，改寫今年創下的紀錄，持續朝今年天花板12197點挺進。化工股挾5G、遠距題材獲買盤點火，今日紛紛強勢表態，包括三福化（4755）急拉漲停鎖死，長興（1717）、永光（1711）因有轉投資生技、醫藥事業題材催化，股價同步衝高7%，帶動台肥(1722)、和桐(1714)、南寶(4766)、勝一(1773)等群起攻之，推升類指大漲逾3%，榮登上市類股漲幅冠軍寶座。
新冠肺炎疫情在全球高燒不退，惟5G、遠距題材不敗持續發燒，推升化公股長興（1717）、永光（1711）、三福化（4755）電子、特用化學品需求活絡，營運加速推進！三福化（4755）新興化學品營收占比從8～11％提高至18％，今年TMAH回收業務成長，回收、工程業務有望同步放大，受到業績及除息行情加持，包括6月營收3.78億元、年增27.24%，去年每股發放現金股利2.5元，除息首日獲買盤拉抬急攻漲停，一日填息達陣，更衝上近1年高點57.7元，成化工股領漲先鋒。
PCB上游材料乾膜光阻（DF）大廠長興（1717）目前稼動率約九成，訂單能見度維持近一季水準，對於近日傳出所生產mini LED光學膠已通過客戶端生產驗證，將於第三季起配合小量出貨，並於2021年開始放量雖不作評論，惟公司對mini LED、5G、儲能及生醫檢測相關材料等市場趨勢有所著墨，增添想像空間，近五日獲外資連續買超達3000張，今日吸引買盤蜂擁追價，帶動股價向上彈高7%，登上近4年高位。
永光（1711）因新冠肺炎疫情衝擊，前五月營收年減17.43％；惟受惠轉投資聚鼎（6224）股利入帳，前五月稅前淨利1.26億元，以股本54.78億元計算，每股稅前盈餘0.23元。永光投資原料藥廠聚和開發檢驗試劑用生物緩衝劑；因應5G需求，研磨液展開新方向開發，相關材料已逐一通過驗證並出貨。受到電子、生技題材催化，股價呈現連三日攀揚，今日在買盤大舉敲進下一度亮燈漲停，攻上18.55元波段高峰，在獲利了結賣壓調節下，盤中漲幅收斂至7%。
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