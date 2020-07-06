儘管美國不斷上升的新冠病例日增人數，被視為對全球經濟復蘇的威脅，但中國出現了經濟反彈跡象，激勵了海上運輸股和鋼鐵類股的上漲。

周一日經225指數晨收306點或+1.37%，為22612點，午休過後再漲至22624點。東證一部指數漲18.5點或+1.2%，為1570點。

中國股市近日飆漲至五年來的高點，曾經遭疫情衝擊的全球第二大經濟體出現復甦希望，激勵日股市場信心。另上周由於一系列新公布的六月經濟數據表現優於預期，亦帶動亞洲主要市場上揚。

海上運輸股上漲3.4%，航空運輸股也上漲2.4%，主要是寄望於亞洲部分國家已要開啟或鬆綁國際旅遊的限制。鋼鐵類股上漲2.1%。

寄望經濟復甦，之前跌深的零售股反彈，7-eleven母公司7&i控股上漲2.3%。百貨公司營運商J. Front零售上漲6.1%。

日產的上個月在中國的強近銷售數據，帶動今日股價上漲，上午漲4.4%，目前暫報410日圓。

工合線上娛樂(GungHo)自上周以來表現強勁，主要是市場認為將新增對於線上新遊戲的需求，工合上午上漲4.4%，觸及到將近七個月以來高點，目前暫報2389日圓。

(時報資訊)