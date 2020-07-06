馬英九「室內」罕見戴墨鏡 原因曝光竟是... 12:042020/07/06 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬英九出席國民黨革命實踐研究院活動。（摘自戰神94強Youtube） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九5日出席國民黨革實院舉辦的青年營隊與青年交流，竟帶墨鏡出席活動！對此，馬英九辦公室表示，馬英九是因為眼睛開刀，需要戴太陽眼鏡防止陽光照射。 據《聯合報》報導，馬辦證實，馬英九做了眼瞼和眼袋手術，現在術後復原情形良好，但因畏光，所以戴太陽眼鏡以防陽光照射眼睛。 (中時電子報) #馬英九 #太陽眼鏡 #開刀 #國民黨 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓後的高雄出現奇景 網驚：創新喔！ - 政治 高雄市長補選參選人財產申報大公開 這人最少 - 政治 海軍陸戰隊操演意外…昔登陸艇進水22死 失蹤大兵死狀慘託夢妻 - 政治 沒有韓國瑜的高雄變了？楊明州千字文回擊：不能被潑髒水 - 政治 驚！叔叔也要「罷王」 罷免自己侄子理由居然是.. - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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