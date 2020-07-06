前總統馬英九5日出席國民黨革實院舉辦的青年營隊與青年交流，竟帶墨鏡出席活動！對此，馬英九辦公室表示，馬英九是因為眼睛開刀，需要戴太陽眼鏡防止陽光照射。

據《聯合報》報導，馬辦證實，馬英九做了眼瞼和眼袋手術，現在術後復原情形良好，但因畏光，所以戴太陽眼鏡以防陽光照射眼睛。

(中時電子報)