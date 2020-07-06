新冠肺炎疫情衝擊全球，不少海外求學青年相繼返台，加上畢業季到來，預計有大量青年生力軍湧入就業市場。北市就業服務處「台北青年職涯發展中心」向遊子招手，歡迎回家找頭路，提供青年朋友免費且客製化就業諮詢，穩定就業3個月還有機會獲3萬元尋職獎勵金。

北市衛生局統計，今年1月27日至7月3日，北市20歲至29歲居家隔離人數為605人，預料這些人可能會留在台北就業，另根據行政院主計總處分析，去年初次尋職周數高達24.77周，為協助青年朋友，就服處呼籲可透過職涯發展中心諮詢，尋求就業支持。

北市勞動動局長陳信瑜指出，職涯發展中心以一對一方式專業深度諮詢，透過測評工具職業心理測驗，客觀評量個案整體狀態，釐清職涯問題外，同時提供就業情報、勞動市場或工業技能資訊，讓青年了解職涯發展方向。

她說，職涯發展中心為15至29歲、失業達半年以上的青年提供諮詢服務，青年穩定就業3個月，有機會申請3萬元尋職獎勵，另也能申請中央推動的青年就業獎勵計畫，穩定就業3個月經申請通過審核，發給獎勵金最高合計達3萬元。

在北京攻讀金融所碩士的Joan，今年過年返台，嚮往大陸市場發展，應徵北京匯豐銀行，不料爆發疫情，決定回台求職，她表示，職涯規畫被疫情打斷後，準備在台灣重新找工作，但好的機會恐怕不是那麼多，加上切換不同市場，對求職有點擔心，幸好經由台北青年職涯發展中心協助，已將目標鎖定外資銀行或IC設計公司。

此外，就服處長游淑眞預告11日在花博爭豔館，將舉辦今年首場大型實體就業博覽會，有72家企業報名、提供2754個工作機會，有6成薪資達3萬。

(中時 )