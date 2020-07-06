曾姓男子為首等5人因毒品交易、債務及借錢遭拒等糾紛，曾等行徑囂張，多次帶人尋仇或談判持改造手槍及散彈槍到場射擊示警，還曾在現炒店大開20多槍、並曾以大聲公當街播放：「不要出來跟人家混，回去吃奶」嗆聲，警方循線逮捕，查扣3支槍、上百顆子彈。檢方起訴曾男、協助藏匿及逃亡等共9人。

曾男持有2支有殺傷力改造手槍及1把屬非制式獵槍之散彈槍及至少140多顆有殺傷力子彈，曾男及吳男、沈男，與綽號「台客」男子，因毒品交易糾紛，相約在2020年2月5日談判，曾男一行等5人到場，持槍對空及地面射擊示警，並毆打「台客」，因守望相助巡邏車到場，才倉皇逃逸。

曾男涉及與經營洋酒行的「小強」百餘萬債務糾紛，同月6日凌晨一行4人持槍到九行前朝鐵捲門涉及數槍示警後逃逸；同月21日凌晨吳男又獨自到店門口開槍，在馬路分隔島上擺放大聲公，播放：「不要出來跟人家混，回去吃奶」等錄音公然嗆聲。

「小強」不甘示弱，以「微信」揚稱到某現炒店「輸贏」，傳送放置土製炸彈影像，曾男等心生不悅，吳男等人在同月21日到現炒店門口開槍，射擊至少23顆子彈後逃逸。曾男逃亡期間，向經營KTV的綽號「阿凱」男子借錢遭拒，曾男等在同月28日晚間攜槍到KTV恫嚇，警方獲報到場才逃逸。

台中警方循線，在同年3月1日陸續逮捕曾男等人，查扣槍彈一批，並查獲邱男等人續協助曾男等藏匿或隱避逃亡，將曾男等人依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪起訴。

(中時 )