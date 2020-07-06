國民黨高雄市長補選參選人、高市議員李眉蓁6日總質詢面對代理市長楊明州，自信滿滿表示「你也有可能交接給我」，當場將總質詢轉為「預習交接施政報告」；她也提出多項政策，質問市府財政能否支應？聽到相關局處說有困難，她才揭曉，這都是「其邁叔叔」2018年提的政策。

李眉蓁展現自信態度，質詢代理市長楊明州時，先問他目前執行的是韓市府政策，還是更前朝的政策，楊明州回答「市政有延續性，代理期間會將例行市政工作做好」，李眉蓁表示「你也有可能交接給我」，因此她將今日總質詢定位為「代理市長、預習交接施政報告」。

她列舉「你生我養托育一條龍」、「六大生活圈」、「運動產業百億產值」政策，分別詢問社會局、教育局、運發局及楊明州，市府是否有足夠預算推動，其中，全面補助3歲到6歲私幼學費，教育局回應經費太龐大，可能性不高，李眉蓁才接著說，其實這些不是她的政見，而是「其邁叔叔」2018年選市長時提出的，她希望「其邁叔叔」能夠在行政院幫忙高雄多爭取經費。

李眉蓁更建議各相關局處，重大建設經費應趁這個月大力向中央爭取，「因為這個月中央很重視我們高雄，這個時候爭取很有機會成功」。

李眉蓁也列出自己提出的各項市政規畫，強調她的政見可濃縮成「做好基本功、建設繼續衝、減債加薪水、生活好輕鬆」順口溜，她認為創新而穩定的市政是市民想要的，而不是一再選舉，「為何高雄人那麼可憐，一直在選舉？」

此外，李眉蓁播放先前其他議員質詢勞工局的畫面，代理局長給藍營議員一套數據，卻跟民進黨議員說「數據我會後再整理給你」，顯然有差別待遇，李眉蓁怒嗆「8月15日以後，不是民進黨當市長，是我李眉蓁當市長，請你搞清楚狀況」。

(中時 )