國民黨立院黨團總召林為洲今日於立法院臨時會表示，民進黨在黨綱及上屆立委宣示時，都說要支持陪審制，如今卻又改參審制。其實民進黨提司法改革，不是堅持價值，是為了打倒國民黨，因此現在才會有執政民進黨不斷糾正在野民進黨的事情發生。

林為洲指出，民進黨總召柯建銘認為若採參審、陪審兩制併行，將成全球獨創，也行不通。但若再往前回顧，就是因為過去民進黨堅持的陪審制，後來又自己推翻，所以才說了一個兩制併行，若民進黨現在支持陪審制都不會有這些問題。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬聽罷後，當場回應林為洲「不一定阿，現在這套行的通阿」。

林為洲說，過去民進黨都說要支持陪審制，鄭運鵬也有簽名承諾，如今卻又不堅持，不就代表過去那套行不通？民進黨何不大方承認，過去支持陪審制，只是策略運用，因為要對抗國民黨。民進黨若真的把司法改革陪審制當作認同價值，就會堅持，不會改來改去。

林為洲表示，民進黨乾脆直接說，讓「法院變成人民的法院」那是以前的說法，現在的民進黨要糾正過去的民進黨，司法改革的口號是策略，不是價值。

(中時 )