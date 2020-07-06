首先來看一下COVID-19疫情之後，中國經濟的三大構面變化。

1.景氣動能恢復的很快

財新製造業PMI指數在2月的封城時來到最低點( 最下方橫軸2月呈現綠色，代表收縮期)，之後在疫情逐漸獲得控制後，PMI開始爬升，5月及6月都在50之上，代表已連續的進入穩定的擴張期。同期其他經濟體，只有美國6月份回到52.6的擴張期，其他日本、歐洲、台灣等地，均還是淡黃色或是綠色的景氣收縮狀態。因此在景氣面，中國已領先走出谷底。

2. 寬鬆貨幣政策

雖然中國的寬鬆貨幣政策常會讓錢跑到房地產去，但本次的M2年增率大幅上升到11.1%，為近年少見的高動能，預料會有一些錢流到股巿去，加上目前美國股巿"去中化"，中國政府引導已在美國或香港掛牌企業回流中國二次掛牌，不能只有股票回來，也要營造股巿的榮景才能相配合，讓回流更順利。另一方面，中國政府要求銀行業對實質經濟的放款要讓利超過兆元人民幣，也有利實體經濟的重啟。

3. 人民幣轉升

在5月的假突破後，人民幣轉升，當然跟美元走弱也有關係，美國經濟止跌反彈，PMI回升到50之上，風險胃納量就會提升，美元會趨貶。人民幣在目前頸線位置做中繼整理，若再出現B點升破7.05元，將會引爆新一波資金行情，值得密切注意。

=> 雖然中、美貿易戰未歇，但隨著美國大選逼近，中國必將使用軟性拖字訣，看到時誰上任再來決定新的對策，目前中國景氣、資金、政策三大構面皆有利股巿發展，雖然上證3300點仍是中期壓力區，但"去美化"幾乎是不會有逆轉的機會，政策扶持電子業跟半導體業是剛性的，鎖定趨勢向上的產業做投資，獲利機會還是不小。

主要經濟體PMI走勢圖(越近紅色越強，越近綠色越弱)。

中國M2年增率大幅上升到雙位數，顯示政府積極的資金放水。

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離岸人民幣自5月的假突破後，開始轉為升值，目前正在頸線處進行整理，若再出現B點，中國股巿的資金行情會爆發

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我們回顧一下1993-2000年台灣電子業崛起的年代，當時先以進口替代為開始，以國家力量扶持半導體產業，電子零組件及代工也紛紛進入高度成長，台灣電子業的黃金年代取得電子供應鍊的重要地位，在那8年裡，電子股指數大漲了10倍，同期加權指數只有上漲3倍，成長機會在哪，資金就會往哪去!

中國的去美化，也是由進口替代開始，目前電子元件的技術及規模均已開始茁壯，半導體業也方興未艾的一家接一家接受國家補助，走的產業趨勢跟台灣1990年代如出一轍(台灣也有國發基金投資台積電)，中國電子業在國家去美化的基調下，未來將會有一番榮景可期。

2015年上證最高點是5178點，經過了5年，上證仍在3100點附近徘徊，但同期的電子元件股指數，卻已經突破2015年的高點，量能也逐漸放大，正在上演一樣的電子業崛起趨勢，成長在哪裡，資金就往哪裡去，股價已經告訴我們投資方向。

上週陸股由券商股領漲，大家知道，在台灣，券商股是黃昏產業，是落後指標，漲到券商股代表股巿每個產業都漲完了，但在大陸不一樣，中國的券商股是風向球，是領先指標，各位可以看一下附圖，券商股幾乎都會領先陸股出現轉折，目前已突破整理區展開漲勢，頗有開始進行一波上漲的味道。

投資陸股最好的時點當然是在3月，但也不用覺得可惜，因為同時期投資美股或台股，績效更好，現在回頭來看陸股也不算太晚。

上證指數3300點還是前高的壓力區，在沒有突破之前還是要尊重一下壓力，先以區間反彈視之，等穩健的突破後再來轉更樂觀都來的及，可以先鎖定特定的產業做為投資標的，避開大盤壓力的限制。

台灣投資人可以買中國的各種ETF或基金，比如滬深300 ETF或深中小型ETF，但若以特定的目標來看，復華中證5G通信指數ETF會是其中最明確的投資標的，已經開了中國券商戶頭的人更好，可以投資中國半導體ETF，中國的半導體業有政府的錢補助，再怎樣也能做到不賠錢，而且有國內的巿場支持，進口替代是很好的題材。

怎麼買復華中證5G ETF會比較好?

這部份的錢最好是長期資金，因為需要時間來讓趨勢醱酵。投入的資金可分為2部份，1/2做基本持股，先持有再說，但為預防短期震盪出現，其他1/2留著，有遇到回檔或震盪時再分批加碼。新的ETF成交量會有多少還不知道，但若陸股維持熱度，成交量多少就不重要了。

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中國的券商股是陸股的領先指標，高低點的轉折大多會領先陸股2~8週，至少會是同步，上週券商股突破整理平台，出現B點，預告陸股將展開一波反彈，知道要上漲，後面的選股就會有比較大的績效差異。

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中證5G通信指數ETF日K剛站上頸線不久，此次已不再需要大量就有機會挑戰新高。

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)