國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部觀光局雲管處為推動觀光振興產業，特別規畫以白色西海岸為行銷主軸，日前邀集旅行社、在地業者及轄區內政府機關代表，以「踩線」體驗亮點、「論壇」匯聚共識及「媒合」創造商機的漸進式系列活動，作為後疫情觀光先鋒。

新冠肺炎疫情全球確診病例已突破千萬，各地也不時傳出第二波感染，各國封閉國境的「反國際化」已成常態。因此，疫情趨緩國家紛紛以境內旅遊做為因應，希望緩解產業經濟困境，也為封閉已久的國民提供國旅調適選項。

雲管處此次活動安排踩線團實地走訪台61線幸福公路沿線，盤點出「台灣西海岸秘境」版本，提供台灣發展深度體驗觀光讀全新亮點。隔日的體驗論壇，則分享體驗觀光操作、趨勢分析，以及探討後疫情時代應如何掌握國旅商機。

至於壓軸的「商機媒合」，雲管處聚集旅行社買家及本地業者賣家，在論壇意見領袖的專業客觀建議下，從產品價值定位、市場人氣趨勢及商品客製調整，三個面向取得平衡，找出買賣雙方利基，並共同簽署合作意向書，完成媒合商機共創多贏的活動目標。

觀光局長張錫聰表示，觀光局在疫情趨緩後，陸續推動防疫旅遊、安心旅遊，但國人對國旅偏向自由行，旅行業者對食宿規畫要融入更多特色行程，且需有深度體驗、故事包裝，讓行程更豐富。在地業者則需要強化特色，讓遊客玩得開心。

雲管處長徐振能表示，此次活動議題主要為後疫情時代的振興地方觀光產業暖身，希望提供國內民眾「安心旅遊」的優質景點。張錫聰也期望透過本次活動，讓旅行業者能更了解雲嘉南地區的美好，發現更多從未發覺在地亮點，共同度過眼前難關。

(時報資訊)