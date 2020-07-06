瑞昱(2379)6月營收雙增，第3季預計營運將有新品效應帶動，可持續樂觀預期，加上近期傳出躋身特斯拉概念股，今股價大漲3.5%，最高達348元，再度挑戰天價。

瑞昱6月營收60.78億元，月增6.16%、年增21.56%，前6月營收332.66億元，年增加18.74%。

在新冠肺炎疫情關係下，帶動瑞昱第2季包括PC周邊、網通需求大增，藉此抵銷TV轉弱影響，整體第2季獲利表現可期，至於第3季，儘管預計NB、PC相關需求相對降低，但目前因為美國疫情恐掀第二波，故遠距教學、居家上班等需求延續。

另外，瑞昱第3季也將有新品推出，包括TWS(無線藍芽耳機)就相當值得期待，預計將導入ANC(自動降噪)功能，毛利率更勝先前產品，瑞昱TWS在非蘋陣營中佔比高達80%，相當具有產業優勢，此外，WiFi6商機也匯率續發酵。

另外，日前外資圈傳出，瑞昱積極耕耘的車用乙太網路近期可望有好消息，將有機會和電動車大廠特斯拉合作，因為全球乙太車用網路的市場規模高達10億美元，瑞昱若可成功打進特斯拉供應鏈，則有助於其在美國汽車的OEM廠商中更順利發展，車用市場毛利率高且產品周期長，對瑞昱長線營運絕對是一大加分。

(時報資訊)