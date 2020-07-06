炎夏將至，氣溫節節攀升，新北市長侯友宜表示4日時已函請新北各校，戶外超過36度就必須調整課程，不要讓學生曝曬在烈陽之下，至於是否會放「高溫假」還是將由中央統一律定。對此，教育部今天表示，將待地方政府函文後，邀集相關部會評估研議「高溫假」的可能性。
侯友宜表示，最近天氣炎熱，許多學生在學校都熱到受不了，目前新北市作法為若超過36度，將會調整戶外課程為室內進行，避免讓孩童在高溫之下曬太陽。
至於是否放假，他強調，這個部分是由教育部要去做統一的解釋，「我們完全尊重教育部對高溫假的看法，放跟不放一定要有整體的配套措施，把它做的更完整才是對的」。
臺北市長柯文哲昨受訪也坦言，北市六月份大於38度的高溫就發生3次，「這的確是個問題」，並表示認同高溫假應有配套措施，讓學生以不受熱傷害為主。目前教育部初步回應，經查目前尚未收到新北市政府公文，收文後再邀集相關部會評估研議。
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(中時電子報)
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