大陸四川省有一名13歲的智能障礙少女，被發現懷孕5個月，警方將她送到醫院引產並展開調查，發現她和同樣有智能障礙的母親竟都被當成「洩慾工具」，隨即對全鎮的男人進行DNA比對。最後發現死嬰的父親竟是當地一名84歲的老人，而且另外兩名8旬老人也是犯人，讓全鎮居民都驚訝不已。

綜合陸媒報導，這起案件發生在四川省廣安市鄰水縣兩河鎮，少女去年6月時被熟人發現肚子越來越大，引起當地醫生注意，檢查後發現她真的懷孕了，腹中孩子已經有5個多月大。少女姑姑聞訊立刻從外地趕回鎮上，少女也在7月9日做了引產手術，產下一名死女嬰；法醫以死嬰的右手組織，與全鎮的成年男性做DNA鑑定。

讓人跌破眼鏡的鑑定結果，死嬰父親竟是一名84歲的老人汪習清，他於9月6日因涉嫌強姦罪被刑事拘留，9月18日被檢方逮捕。檢方痛批他明知少女有智能障礙還多次性侵她，少女隨後也被檢查確認罹患中至重度精神發育遲滯，且沒有性防衛能力。

少女的父母智商都有問題，所以一出生就被姑姑帶到身邊撫養，直到3歲才送回兩河鎮，交由奶奶照顧。姑姑說：「在我身邊時還好好的，長大後慢慢發現這個孩子有精神障礙。」但爺爺、奶奶相繼過世之後，少女一家人生活越來越困難，可以說是家徒四壁，她的妹妹也有精神障礙，一家四口都靠政府的居民最低生活保障維生。

有知情人士表示，常看到汪習清用糖果等小東西引誘少女和媽媽去他家，沒想到卻是性侵她們，忍不住大罵：「他這麼大年紀了，居然還幹出這樣的事來！」少女姑姑淚訴：「別人給5毛錢就能和媽媽發生關係，孩子被人強姦，給一包零食就滿足了。」老人汪習清的兒子是當地村委會副主任，他表示父親的行為讓家族丟盡顏面：「法院該怎麼判就怎麼判吧，該我們承擔的責任一定會承擔。」

除了汪習清之外，另一名強姦犯廖學清，也是一名80多歲的老人，案發後也被羈押，但因為醫院發現他有艾滋病而讓他離院，已於今年1月過世。村裡很擔心這對母女也被感染艾滋病，所幸醫院檢驗結果為陰性；還有一名80多歲的強姦犯代明均也被警方逮捕，於10為被依強制猥褻罪判刑18個月，但汪習清尚未被判刑。

少女引產後性情大變，不僅常和母親打架，還常摸著自己的肚子不停說：「小孩、小孩。」並一直弄傷自己的臉導致化膿；她吃了精神科醫生開的藥後出現抽搐、睡眠不佳等狀況。相關單位打算在她家裝監視器，還會安排專人巡邏，保護她們將來的人身安全。

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(中時電子報)