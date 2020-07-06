大聯盟最強棒球員楚奧特（Mike Trout）日前表示，由於擔心會將新冠病毒傳染給家人，因此尚未確定是否參加2020年球季，而稍早他也被人捕捉到戴著口罩進行訓練，楚奧特的母親黛比（DebbieTrout）見狀便表示，既然他可以戴口罩訓練，那麼你也沒問題。

天使總管艾普勒（Billy Eppler）日前受訪時表態，尚未耳聞有天使球員打算退出賽季，不過陣中球星楚奧特兩天前接受視訊訪問時卻稱，礙於家庭健康考量，他還沒決定是否與球員參加縮短的2020年賽季。

楚奧特說：「老實說，我對於嬰兒的到來仍感到不自在，我思考著很多事情，我試著用一種最安全、謹慎的方式去度過今年賽季，這將會非常艱難，接下來的兩週我必須非常謹慎，我不想要染上肺炎，不想將病毒傳染給老婆，我們現在處境艱難。」

正因如此，楚奧特才會被捕捉配戴口罩在球場奔馳，而他的母親也在推特分享這張照片，並打出一段簡短評語：「如果楚奧特能在跑壘時戴著口罩，那麼你去公眾地方時也可以。」

楚奧特將和老婆迎來第一個孩子，待產期預計在今年8月，如果他在過程中不幸染疫，很有可能將病毒傳染給妻子，不僅如此，一旦染疫，他至少14天沒辦法與妻子見面，有可能因此錯過他們的一個孩子的誕生。

楚奧特。（圖／美聯社）

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(中時電子報)