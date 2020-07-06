警方調查發現，被害人與犯嫌熟識，並曾委託處理農務，目前雙方調解中。(芳苑分局提供／吳建輝彰化傳真)

警方表示，犯嫌及關係人已於昨日全部到案，釐清並非犯罪集團，農民不必恐慌，網友勿以訛傳訛。(芳苑分局提供／吳建輝彰化傳真)

烏龍一場？4日彰化1名施姓農民，在臉書貼文表示自己近5分地的稻田，遭不明人士盜割，警方獲報調查發現，盜割的王男與施農熟識，施農曾口頭告訴王男，稻子熟了就可收割，但王男在未告知的情況下，就擅自收割，變賣6萬多元的糧金，也未交付給施農，讓施農以為遭盜割，施農不追究將和解，但警方表示，竊盜屬於公訴罪，還是要依法究辦。

芳苑分局長王國峯表示，王男到案時供稱，他與施姓農民熟識，且該處農田過往都是委託他噴灑農藥，施農日前曾口頭告訴他「稻子熟了就可收割」，但可能事前未再告知施農，因此造成誤會，目前雙方正調解中。

王國峯說，警方調閱相關監視器發現，53歲王男４日清晨6點，派出割稻機與載穀車在現場收割，4.8分的稻田約3個小時就割完，一共收了6千多台斤，並交付盤商收購約6萬1千元的糧金，施農到下午巡視農田才發現，並報警PO網。

彰化為農業大縣，過去曾出現過集團是盜採蔬果案件，因此警方相當重視，芳苑分局長王國峯更親自至漢寶派出所，他也強調，王男確實已觸法，此案件應屬於個案，非犯罪盜採集團所為，也呼籲所有農民安心。

(中時 )