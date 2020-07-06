身為NBA球員工會主席的雷霆明星後衛保羅，日前在播客節目當中透露，他打算籌拍一部關於新冠疫情對於美國體育造成巨大影響的紀錄片，除了找來知名運動員訪談，曾在現場經歷NBA突然宣布無限期停賽的保羅，當屬最佳的受訪對象。

「兄弟！這真的太瘋狂了，」保羅在播客節目表示，「我打算拍攝一部紀錄片，像是一部談論美國體育因為新冠疫情停擺的電影，除了找來導演安東尼法奎與製片布萊恩葛瑟，我們也會找來一些知名運動員，好好談一下這次疫情衝擊。」

「聽著，我從未經歷過這種事情，我們可以討論我所碰過所有誇張的事情，比如說尼克交易案、卡崔娜颶風、史特林(前快艇老闆)種族歧視事件，」保羅說，「然後我被要求回到休息室，完全不知道發生什麼事，也不知何時開打，這很不同。」

保羅口中被要求回到休息室的事件，就是3月12日雷霆與爵士之戰開打前夕，驚傳爵士中鋒戈貝爾成為首位感染新冠球員，NBA緊急宣布停賽，更把兩隊球員隔離在球場內一段時間，當時保羅還跑去爵士板凳席詢問狀況，隨即被工作人員趕回休息室。

(中時 )