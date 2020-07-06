暴雨狂炸日本九州，導致熊本等地發生嚴重水災及土石流。

日本九州創紀錄暴雨在熊本縣造成嚴重洪災，居民在地上畫下「SOS」符號求救。

日本九州創紀錄暴雨在熊本縣造成嚴重洪災，截至今（6）日上午，已造成將近40人喪命，當中24人已被宣告死亡、16人無生命跡象。不過當地大雨仍未停歇，氣象預告，今、明（7日）兩日，九州仍會降下更多大雨，當局已緊急呼籲宮崎、鹿兒島、熊本3縣共25萬居民撤離。

綜合日本放送協會（NHK）、《日本時報》（Japan Times）報導，周末空前暴雨狂炸日本九州，在熊本地區造成嚴重水患及土石流，讓當地長照中心的救援行動陷入困難，截至今日上午，熊本官員證實，已有24人喪命，16人沒有生命跡象，另外12人失蹤，當中十多名死者為長照中心老人，目前還有多人受困，當局指出，現階段還無法計算暴雨在當地造成的所有損失。

暴雨導致當地9條河川氾濫成災，淹沒大片區域，土石流更掩埋住家、道路，當中球磨川氾濫情形最嚴重，一座鋼構橋的鋼架更被洪水沖走。

路透社報導，日本內閣官房長官菅義偉表示，對暴雨中的罹難者致上最深的哀悼之意，他還指出，日本政府已經出動4萬名自衛隊人員參與救援任務。

不過九州的苦難仍未結束，日本氣象廳預測，今、明兩日，九州將會降下更多大雨，並且對九州各地發布「大雨嚴重警戒」，氣象廳預測，接下來48小時，北九州、四國等地區累計雨量恐達300至400毫米，南部九州地區雨量達250至350毫米。

氣象廳另外對熊本、鹿兒島、宮崎等3縣發布泥石流警戒，當局已對3地約25萬居民發布危險等級為第4級的「避難指示」，呼籲民眾立即避難。

(中時電子報)