暴雨狂炸日本九州，導致熊本等地發生嚴重水災及土石流。
日本九州創紀錄暴雨在熊本縣造成嚴重洪災，居民在地上畫下「SOS」符號求救。

日本九州創紀錄暴雨在熊本縣造成嚴重洪災，截至今（6）日上午，已造成將近40人喪命，當中24人已被宣告死亡、16人無生命跡象。不過當地大雨仍未停歇，氣象預告，今、明（7日）兩日，九州仍會降下更多大雨，當局已緊急呼籲宮崎、鹿兒島、熊本3縣共25萬居民撤離。

綜合日本放送協會（NHK）、《日本時報》（Japan Times）報導，周末空前暴雨狂炸日本九州，在熊本地區造成嚴重水患及土石流，讓當地長照中心的救援行動陷入困難，截至今日上午，熊本官員證實，已有24人喪命，16人沒有生命跡象，另外12人失蹤，當中十多名死者為長照中心老人，目前還有多人受困，當局指出，現階段還無法計算暴雨在當地造成的所有損失。

暴雨導致當地9條河川氾濫成災，淹沒大片區域，土石流更掩埋住家、道路，當中球磨川氾濫情形最嚴重，一座鋼構橋的鋼架更被洪水沖走。

路透社報導，日本內閣官房長官菅義偉表示，對暴雨中的罹難者致上最深的哀悼之意，他還指出，日本政府已經出動4萬名自衛隊人員參與救援任務。

不過九州的苦難仍未結束，日本氣象廳預測，今、明兩日，九州將會降下更多大雨，並且對九州各地發布「大雨嚴重警戒」，氣象廳預測，接下來48小時，北九州、四國等地區累計雨量恐達300至400毫米，南部九州地區雨量達250至350毫米。

氣象廳另外對熊本、鹿兒島、宮崎等3縣發布泥石流警戒，當局已對3地約25萬居民發布危險等級為第4級的「避難指示」，呼籲民眾立即避難。

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暴雨狂炸日本九州 熊本熊推特曝近況紛絲們好擔心

文章來源：Rain intensifies in disaster-hit Kumamoto
文章來源：At least 24 dead after rains in Kumamoto Pref.
文章來源：40 confirmed or feared dead as unprecedented downpour wreaks havoc in Kyushu
文章來源：Nearly 40 feared dead as torrential rains hit southwest Japan

(中時電子報)

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