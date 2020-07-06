由《數位時代》雜誌主辦的2020「 Future Commerce Awards創新商務獎」，1日舉辦頒獎典禮，數位轉型表現突出的信義房屋大量使用AI技術，以「AI平面圖辨識偵錯智能化方案」，獲「最佳管理創新－銀獎」及「最佳技術創新－銅獎」也是房仲業唯一獲獎者。信義房屋引領業界提出的「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」，利用AI人工智慧、雲端技術，節省人工查核的作業時間、提升作業效率、預防交易糾紛，有效控管賠償成本且更快速提供客戶正確資訊。

信義房屋獲2020創新商務獎，率先導入AI技術應用大爆發

眾多的消費糾紛中，房屋買賣是交易金額最高的一項，為保障不動產交易安全，信義房屋除了推出不動產說明書外，近年又發現政府在平面圖上有各種記錄方式，導致坪數、面積尺寸等與謄本不符，而為了減少圖簿不符的風險而影響消費者權益，並滿足屋主儘速銷售物件的期待，信義房屋領先業界推出「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」，應用於房地產交易、圖簿比對及偵錯管理，透過AI圖像辨識技術，針對平面圖進行文字定位及印刷體、手寫、蓋章等不同字體做比對，拉出資料不符的地方，再進行人工偵查確認，自系統上線半年後，成功辨識逾8成。

信義房屋數位智能中心副總經理陳麗心表示，過去鑑價人員海量比對謄本資訊耗時費力，像是字體登錄的方式就有很多種，為避免人工比對容易忽略圖簿不符、判斷錯誤的疏失，透過「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」，應用AI人工智慧，系統判讀及比對委售物件的平面圖與謄本更精準，能將人力投入更有價值的服務。

大量使用AI技術廣泛應用於房產領域的信義房屋，獲獎的「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」，使用大型圖像處理有出色表現的深度學習-卷積神經網路(Convolutional Neural Network,CNN)，與透過Python、Tensorflow、openCV等各種科學數學、數據分析及影像處理的套件為開發工具，並搭配Calamari等OCR文字識別方式，進行統計模型建構的訓練與測試，即將推出的「DiNDON智能賞屋」也領先業界運用「AI深度學習與即時渲染」及「拍攝過程同步建模」的新技術。

隨著AI的高速發展，科技應用的轉變，逐漸改變現代人生活樣貌，致力於客戶服務並不斷提升的信義房屋，再次串聯信任的核心價值，在創新科技應用「AI平面圖辨識偵錯智慧化方案」優化內部組織作業流程，並將人才有效的投入在客戶服務的創價上，未來將持續透過科技運用在數位發展與管理創新，提高作業效能和深化用戶體驗，提供客戶更便利、更有溫度的服務。

信義房屋 楊雅婷 2755-7666 分機2316/ 0922-765-385

陳威廷 2755-7666 分機2315/ 0921-827-760

吳珺玉 2755-7666 分機2313/ 0919-882-911

(中時電子報)