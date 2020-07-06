教育部對外華語教學能力認證考試已於6月1日截止報名，共計1665人報考，現正開放網路列印准考證，並於7月25日在台大校總區普通教學館舉行筆試，7月26日在台大外語教學暨資源中心舉行口試。

今年對外華語教學能力認證考試，報考筆試科目「國文」1000人、「漢語語言學」1212人、「華語文教學」1156人、「華人社會與文化」1206人、口試科目「華語口語與表達」1228人。

教育部表示，筆試科目均含選擇題及非選擇題，其中選擇題答案卡必須使用2B鉛筆畫卡、橡皮擦擦拭作答，若不以2B鉛筆畫卡或擦拭不清，將不為讀卡機接受。

非選擇題限用藍、黑色鋼筆或原子筆作答，禁止使用鉛筆，違反者一律不予計分。此外，口試科目作答方式是以口說經錄音機錄下，特別提醒試題卷上不得書寫任何文字或符號，違者依規定扣分。

教育部提醒，本項考試准考證自本年起改由考生自行下載列印，請考生提早自網站下載列印，並於考試當日持准考證及身分證明文件入場應試。

有關試場分配訊息即日起可於上開網站查詢，應考者並得於7月24日下午3時以後前往試場查看座次，另因每間試場已於考前完成消毒作業，故不開放進入試場內，考生可於試場外查看座位安排。

今年對外華語教學能力認證考試期間實施以下防疫措施：考生須自備口罩，考試期間全程配戴，進入考場前須繳交健康關懷問卷(可先至上開網站下載並據實填寫)並配合量測體溫，額溫達攝氏37.5度(含)以上者，將移至防疫預備試場應試，另不開放陪考。

(中時 )