今年上半年，各行各業受到疫情衝擊，反應快的品牌善用網路行銷工具，反而逆勢交出好成績。LINE日前舉辦「跨產品精準行銷」（Cross Targeting）線上發表會，LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉表示，今年上半年LINE推出跨產品精準行銷，將大數據應用集大成，打通各廣告工具，幫助廣告主串連整個LINE行銷生態圈，提升精準行銷的效益，帶動其品牌主如資生堂、OB嚴選、adGeek等轉換率提高、新客數大幅成長。

過去，LINE平台上的行銷工具包括LINE POINTS Ad、官方帳號、LINE Ads Platform（LAP）3種，但三種工具之間的數據互不相通。對品牌操作數位廣告時，無法拼湊出完整的消費者樣貌。而今年第一季LINE推出「跨產品精準行銷」，則是以官方帳號好友互動行為或用戶ID（UID）為種子，將三種工具打通。LINE表示，對品牌來說，將可全面了解受眾的全貌，提升精準行銷綜效。對用戶來說，則可更精準的接受到想要的廣告訊息。

王俞蓉指出，「精準行銷」是LINE近年來一直強調的事情，現在透過跨產品的行銷工具串連，將可以幫助品牌主在LINE中打造完整宣傳管道，徹底串連LINE生態圈。

LINE以美妝品牌資生堂舉例指出，資生堂去年開始跟LINE合作，透過可串連線上線下的「LINE樂兌」機制，帶動業績攀升1.5倍。今年則進一步運用Cross Targeting，活用LINE樂兌活動以及官方帳號好友互動行為數據，透過LINE成效型廣告精準鎖定，吸引潛在消費者靠櫃，最終帶動新客率100％，平均客戶消費金額成長1.8倍。

另一個例子則是女裝電商OB嚴選。OB嚴選發現，針對曾參與LINE POINTS廣告產品的用戶，再次推播LINE成效型廣告，訂單轉換率高於一般「再行銷廣告」3倍。針對不同類型的消費者，OB嚴選也以不同廣告形式來溝通，例如長期參與LINE POINTS集點活動的消費者，代表他們對於優惠訊息敏銳，則可推播優惠訊息，投其所好、刺激消費。OB嚴選表示，對於那些透過下載貼圖而加入官方帳號的好友，未來將計畫網羅進LINE成效型廣告中，精準再行銷或擴大找尋類似行為的潛在消費者。

LINE台灣企業解決方案事業部的品牌營銷副總監鄧傑方表示，品牌的數位行銷要成功，需要有三大要點，首先是精準找出受眾，追蹤了解接觸過的消費者足跡後，後續則要緊密透過Cross Targeting精準鎖定，並且根據不同族群屬性投遞客製化的訊息，協助品牌精準行銷。

(工商 )