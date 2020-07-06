情侶交往多年有共識共組家庭時，男方總會買婚戒向女方求婚，象徵要把對方「套牢」，名嘴呂文婉日前上節目提到會跟老公離婚，光從「婚戒」就能看出端倪，更強調若女兒未來要結婚，會堅持男方一定要買「婚戒」。

呂文婉上節目《新聞挖挖哇》 。（影片／Youtube）

名嘴呂文婉日前上節目《新聞挖挖哇》，她表示很多夫妻結婚沒買婚戒，或許是買廉價的假婚戒，通常最後都會走向離婚的局面，她舉例自己當初跟前夫結婚時，因為經濟狀況不佳，便隨便買了１千多塊的婚戒意思一下，最後兩人婚姻維持12年就告吹，此外有位資深女演員被老公陷害入獄後離婚，當時經濟拮据想把手頭的婚戒變賣兌現，這才發現是假的，也應證了這兩段婚姻走不長久。

有了這些前車之鑑，也讓呂文婉強調女兒未來如果要結婚，會堅持要男方一定要買「婚戒」，而且婚戒到時也會拿去給鑑定師來判斷真偽，對此有現場來賓反駁：「婚姻會觸礁，就算一千萬婚戒戴上去也一樣」。

(中時電子報)