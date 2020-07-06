海軍陸戰隊漢光演習預演，因操舟翻覆造成7人落水，其中3人命危，雖經全力搶救，仍傳出2死憾事。針對此事故，國軍組成專案小組調查，訂於今(6日)15時召開記者會，說明聯合登陸作戰操演意外事件調查。

國軍高雄總醫院左營分院雖全力搶救，5日仍傳出2死憾事。26歲上兵蔡博宇及36歲上士陳志榮，家屬先後同意放棄急救。軍方以「國軍菁英、陸戰隊英雄」表達悲慟，並將辦理追晉、撫卹。

(中時電子報)