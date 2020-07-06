具美國及以色列國籍的孫武生被控前年在新北市永和河濱公園殺死友人並分屍，一審判他處無期徒刑，高院法官曾德水先前提訊時，他說猶太人休息日不應開庭，今天開庭他又抱怨美國在台協會（AIT）對他不公平待遇，法官說自己不是美國國會議員，他不搞錯對象。

在台灣經營刺青工作室，並就讀政治大學國際經營管理英語碩士學位的孫男，與加拿大籍男子顏柏萊是朋友，但他因從事販售毒品，懷疑對方已成警方線民，擔憂對己不利，竟起殺機，事先籌劃如何殺人、分屍、棄屍。

孫男在107 年8 月21日將顏男誘騙到河濱公園，先以鍊鋸勒住其頸部，再用美工刀割顏的頸部，並持開山刀砍殺後分屍；案發後，孫男搭機出境菲律賓，隔月菲律賓被當地警方尋獲，刑事局在桃園機場將他拘提到案。

今年4月高院開庭時，孫武生說當天是猶太人休息日不應開庭，法官曾德水拿出農民曆說昨天媽祖生，法官也要工作，請對方尊重中華民國法律。

今天開庭，孫男與法官再次對決，孫武生抗議AIT只提供班特、何傑生協助，卻沒有幫忙他，但「我是中華民國法官，不是美國國會議員，AIT對你好不好，不是我們要調查的事」

(中時 )