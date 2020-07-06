滬深兩市6日高漲加上中資券商股飆升等利多消息，帶動香港恒生指數6日開高走高，市場交投火爆。截至6日午盤，恒指突破26,000點，午盤收報26,248.19點，升875.07點，漲幅3.45％，半日成交額已近1,260億港元。

個股表現方面，中資金融股全面走升，包括中行、建行、工行皆升逾3％，農行升逾4％。中芯國際即將在科創板掛牌，帶動港股股價飆升，截至中午，中芯國際收37.7港元，上漲4.45港元，單日漲幅13.38％，市值突破2千億港元創新高。

(工商 )