民進黨高雄市長候選人陳其邁今（6）日清晨6點半便前往衛武營，與晨運民眾一起運動、交流意見，尋求當地民眾支持。對於衛福部長陳時中昨晚到高雄義氣相挺，陳其邁受訪時笑稱，兩人在防疫期間是工作夥伴，「只差沒睡在一起」。

談到衛福部長陳時中昨晚到高雄輔選，並稱讚陳其邁是「防疫指揮官的指揮官」，陳其邁表示，感謝陳時中的支持，他跟陳時中在防疫期間「只差沒睡在一起」，有時候從白天到凌晨2、3點都還在通電話，疫情緊張的時候，都是晚上工作到非常晚。

陳其邁也稱讚陳時中是非常好的工作和戰鬥的夥伴，能夠與陳時中、前副總統陳建仁，以及所有的防疫人員共事。他說，以身為防疫國家隊的成員為榮，很珍惜那段時間大家的革命情感，也珍惜那段時間的工作經驗。

陳其邁強調，未來假如擔任高雄市長，不管是醫療、健康的照顧、長照、托育、幼教，以他過去在行政院的經驗，都能夠立即上手，希望有機會貢獻所學。

另外，今早的衛武營行程，陳其邁也指出，學生時期便參與衛武營自然公園促進會；擔任立法委員時，與時任行政院長張俊雄，共同催生衛武營自然公園。他表示，希望未來能加以擴大，整合成為鳳山中城，吸引更多文創及數位內容產業進駐，讓民眾更喜歡衛武營及週遭環境，能夠成為好生活的地方。

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(中時電子報)