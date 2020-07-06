許多飼養狗狗的人，因為白天要上班，只能把狗狍留在家裡，但也不知道狗狗們在家會不會無聊，也不知道牠們會做些什麼，在韓國就出現了專門在白天照顧狗狗的地方。

在韓國的京畿道出現一家名為「Puppy Sping」的店，可以照顧出生超過12周以上的小狗，對於整天要照顧小狗、感到很麻煩的飼主來說，這裡就解決他們的問題。

這家店一天最多照顧30隻狗，而且會幫忙訓練狗狗，讓牠們可以更聽話，也能訓練社交性，另外為了讓狗狗們放鬆，還設有玩樂中心。每天早上先從運動及遊戲開始，下午會有半個小時的睡覺時間，每一隻狗都有專屬的棉被和枕頭，就像幼稚園裡的小孩一樣。

Puppy Spring的員工表示，狗狗們睡覺的時間，就是他們的休息的時間，但狗狗們的睡相實在太可愛了，結果休息時間都拿來拍狗狗們睡覺的照片，員工們也會把狗狗們的照片放在IG上，許多飼主看到都覺得很療癒，現在也有3萬3千人跟隨著他們的IG。

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(中時電子報)