雖然日本已經解除對新冠肺炎緊急狀態的宣言，經濟活動也慢慢地回復，不過許多在企業工作的人，其實很擔心公司的業績惡化，薪水會變少，根據Human Connect針對全國20歲至40歲公司員工所做的調查，發現以下的變化。

新冠肺炎的疫情讓旅行、下班去聚餐的生活都受到影響，「新冠肺炎對生活有利的影響」，有45.7%的人覺得變得更有時間，39.3%認為增加和家人共處的時間，19.7%減少身體的疲勞感，因為父母在家上班，小孩也休課在家，讓家族相關的時間也變多。至於「新冠肺炎讓每天的空閒時間增加多少」，有15.7%增加1至2小時，2至3小時的也有14%，主要也是因為減少通勤時間。至於「增加的時間拿來做什麼」有35.3%拿來娛樂，20.2%則服務家族。平時總是晚下班的父親，多了和家人溝通的時間，另外也有10.8%的人用來精進自己。

新冠肺炎也讓很多企業倒閉，許多人也很在乎自己的公司業績是否有受到影響。在「新冠肺炎是否影響薪水」的問題上，有31.9%的人表示薪水有降低，也有62.1%的人認為以後的薪水會有變化，至於「未來生活是否會因為新冠肺炎感到不安」，有高達83.3%的人認為不安，甚至有6成的人想開始經營副業。

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(中時電子報)