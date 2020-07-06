中醫改名台醫，搞「去中化」？立法院長游錫堃昨出席中醫藥學術論壇指出，目前只有台灣叫中藥「有的人感到很混淆」，他建議，把台灣的中醫藥改名叫「台醫」、「台藥」。名嘴黃創夏認為，是「吃飽沒事幹？只在搞改名！」。

游錫堃昨天在致詞時表示，漢醫有幾千年歷史，中醫則只有百年左右，漢醫傳到朝鮮半島叫做韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫。他說明，在台灣年紀比較大的人過去都叫漢醫漢藥，如果說叫台醫台藥「應該也不錯」。

國民黨台北市議員羅智強也在臉書PO文嘲諷，首先應該改「陳致台」跟「陳時台」，改完了台醫，還應該再改台秋節，改完台秋節還不滿意，那再去改台央、台興、台正跟台山大學，並強調，改名是個假議題，大家只會覺得有夠無聊。

黃創夏5日也在臉書貼文表示，「無薪假人數仍在攀升⋯畢業生正苦尋有企業願徴新鮮人⋯」，對於中醫改名爭議，他直言「吃飽沒事幹？只在搞改名」！

黃創夏臉書PO文。(圖/本報資料照)

此外，據《中時》報導，中醫師公會全聯會主委陳潮宗表示，月前拜訪游錫堃時，院長就提到，為何韓國叫韓醫、日本叫漢醫，唯獨台灣還稱為中醫，若也能改為漢醫或是台醫，應該是不錯概念，就像蒙古也有蒙醫，西藏有藏醫一樣。

(中時電子報)