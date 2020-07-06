工業電腦廠友通（2397）受惠併購效益持續顯現，6月自結合併營收6.98億元、第二季合併營收20.4億元、上半年合併營收42.16億元，三者齊創同期新高。展望後市，由於新冠肺炎疫情未見緩和，公司對下半年展望維持保守看待。

友通2020年6月自結合併營收6.98億元，月增6.61％、年增12.02％，為近3月高點、續創同期新高。第二季合併營收20.4億元，季減6.24％、仍年增16.81％，續創同期新高、亦為歷史第3高。累計上半年合併營收42.16億元，年增32.16％，續創同期新高。

友通6月合併營收續登同期高，主要受惠併購工業自動化整合銷售通路商羅昇挹注。若排除併購公司挹注，友通6月個體營收約3.25億元，月增4.36％、年減32.37％，第二季營收9.4億元，季減15.81％、年減33.63％。不過，上半年營收34.12億元，仍年增34.68％。

其陽（3564）6月自結合併營收1.55億元，月增達43.86％、年增9.47％，登近5月高點、亦創同期新高。第二季合併營收3.77億元，季減11.49％、仍年增14.45％，為同期次高。累計上半年合併營收8.04億元，年增33.65％，續創同期新高。

至於羅昇（8374）表現則續疲，6月自結合併營收2.17億元，月減7.51％、年減17％。第二季合併營收7.22億元，季增14.18％、仍年減13.26％。累計上半年合併營收13.55億元，年減13.94％。

友通董事長陳其宏日前法說時表示，第二季併購效益仍將持續顯現，但歐美需求已明顯受到疫情影響，雖然對下半年營運影響仍不明確，但他個人較悲觀看待，認為需求仍將明顯受疫情影響，預期今年上、下半年營收比重將大致相當。

友通今年將攜手其陽搶攻急速成長的網通、網安市場，透過集團採購議價與生產基地整合來提高產品競爭力，並經由羅昇通路深耕智慧製造領域，強化拓展智慧製造、智慧交通與基礎建設、智慧醫療3大應用領域，以合計貢獻突破6成為目標。

友通總經理蔡其南指出，其陽將專注於網通產品行銷研發，結合友通資源加速開發軟體定義廣域網（SD-WAN）與網安閘道器等新產品。羅昇則致力提升機電整合能力、代理高毛利新產品，並在智慧製造應用方面與友通聯合推廣，持續擴大營收、提升獲利能力。

(時報資訊)