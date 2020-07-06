大貓熊「圓仔」今天慶祝7歲生日，園方精心準備由7種台灣特色小吃主題設計而成的特製蛋糕。（譚宇哲攝）

大貓熊「圓仔」今天慶祝7歲生日，園方精心準備由7種台灣特色小吃主題設計而成的特製蛋糕。（譚宇哲攝）

大貓熊「圓仔」今天慶祝7歲生日，園方精心準備由7種台灣特色小吃主題設計而成的特製蛋糕。（譚宇哲攝）

近百民眾一起為圓仔慶生。（譚宇哲攝）

7月6日是台北市立動物園大貓熊「圓仔」7歲生日，園方特地舉辦「圓粉慶生派對」營隊活動，邀請近百民眾一起為圓仔慶生，動物園保育員更以烤臭豆腐、大腸包小腸、珍珠奶茶等7種台灣小吃為主題，製作專屬生日蛋糕，讓圓仔品嘗，超萌模樣讓民眾直呼「好可愛！」

台北市立動物園上月28日喜迎第二隻在園內出生的大貓熊「圓仔妹」，剛當上姊姊的「圓仔」今天歡慶7歲生日，適逢大貓熊館每月1次休館日，未開放遊客參觀，動物園以營隊活動邀請近百粉絲到場，並與四川臥龍大貓熊保育員視訊連線，一起為高喊「圓仔生日快樂」。

動物園保育員現場精心布置了由7種台灣特色小吃主題設計而成的特製蛋糕，包括以窩窩頭捏塑的烤臭豆腐串、糯米腸及紅蘿蔔組成的大腸包小腸，還有用冰塊製成杯子盛裝著葡萄、綜合水果丁及甘蔗的「竹葉口味珍珠奶茶」，要讓圓仔大快朵頤。

圓仔起初好奇地聞著生日大餐，卻在拿剉冰碗時不慎打翻在地，圓仔像是自知闖禍般嚇了一跳，隨即遠離餐桌，隔了一會才又繞著餐桌挑選食物，最後選中一根紅蘿蔔，但圓仔啃了兩口似乎不太滿意，竟直接放著大餐不理，到一旁坐著休息；逗趣過程也讓粉絲們驚呼連連，直呼可愛。

來自新竹的高先生今天特地帶著自製的手寫板賀卡前來，他說，自己是圓仔粉絲，從圓仔5歲生日起，每年來替圓仔慶生，今天除了慶生，也要恭喜圓仔當姊姊了。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，圓仔最近有「假孕」症狀，對吃的品項或時間點都比較挑剔，所以今天沒有看到以往大吃大喝的畫面，今天比較「淑女」，圓仔出生以來成長良好，從183公克長到109.6公斤，相信很快就會追上爸爸「團團」的127.6公斤與媽媽「圓圓」的113.8公斤。

(中時 )