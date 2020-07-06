大陸A股6日早盤指數高開高走，一早滬指早盤高開1％後1分鐘內上攻至3200點關口，隨後再度拉升漲超2％，臨近上午收盤，滬指漲幅擴大至4％，同時滬深300指數漲2.7％，創5年來新高。整體滬深2市超過百檔個股漲停，3600檔個股集體飆紅。

據新浪財經報導，A股盤面上，銀行、地產等權重股帶動大盤猛拉，煤炭等週期股依舊強勢，券商股依舊有上演漲停潮趨勢勢頭，前期大幅調整的白酒股也再度拉升。

此外，大金融、中字頭等權重板塊再度沖高，以半導體為主的科技板塊也表現強勢，其中中芯國際概念漲幅達到9％。兩市成交量放大至9400億元人民幣，做多情緒大熱。

具體看到6日上午收盤，滬指報3286.60點，漲4.24％、成交額為4341億元；深成指報12842.30點、漲3.29％，成交額為5064億元；創指報2516.87點、漲2.21％，成交額為1589億元。

(旺報 )