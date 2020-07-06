資金行情簇擁下，電子股火力全開，台股攻上1萬2000點大關後，再續攻「飛越」1萬2100點、最高來到1萬2103點，睽違5個月，再度重返1萬2100點大關；權指股表現穩健，台積電最高來到336.5元、大立光也攻上4420元。

亞股今也全面走高，其中，陸港股飆漲最顯著，港股大漲900多點，一舉突破2萬6000點大關，上證指數、 滬深300等，漲幅都超過4％以上。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，這波漲勢主要受惠於資金充沛，支撐台股走勢走強，加權指數挑戰前高、櫃買指數也創下10年新高；儘管全球有二次疫情疑慮，陸美貿易摩擦風險干擾市場，但受惠於新供應鏈的崛起以及各國貨幣與財政政策等推升，台股表現搶眼。

台股後市，安聯投信偏多看待，下半年預期資金主軸持續關注科技族群，尤其時序步入第3季的傳統拉貨旺季，iPhone開始啟動新代產品拉貨，加上陸美關係緊張，台灣去美化正面貢獻持續發酵，包括：IC設計晶圓代工等族群仍有望持續受惠。

(中時 )