「小黃」重獲自由後，頭也不回一溜煙跑走了。（消防富源分隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

消防富源分隊日前接獲民眾報案，「一隻小黃狗掉落大水溝，一命嗚呼，請快來救他」，消防隊員蘇偉程立刻帶著裝備前往救援，採吊掛方式將狗救上岸。「小黃」重獲自由後，竟頭也不回一溜煙跑走了。

花蓮縣瑞穗鄉馬姓民眾先前在自家附近散步時，聽見狗狗哀嚎的哭聲，憑聲前往查看，一隻黃色中型米克斯「小黃」跌落在3米高排水溝裡，因看見小黃眼神透露害怕，不斷哀嚎，於是向富源分隊報案請求協助。

蘇偉程說，家禽或其他動物救援不是主要的救護工作，因為假日期間公所無人上班，天氣又熱，擔心小黃會中暑，加上當時手邊也沒有其他救護工作，就和同事一同前往救援。

抵達現場發現「小黃」體型大，一付兇狠模樣，還大聲「汪汪」地想趕走蘇偉程。為了避免被小黃咬，蘇偉程與同事在大熱天換上全副厚重裝備，下去用繩固定小黃，採吊掛方式將小黃救出。

蘇偉程回憶當時的狀況，尷尬地笑著說，小黃被吊上馬路後，竟然頭也不回一溜煙地跑走了，留下頂著烈日滿身汗的隊員在場乾瞪眼。但看到小黃重獲「自由」，自己也很開心。

蘇偉程認為，家禽或其他動物的救援雖非本務工作，但動物也是一條生命，如果身上剛好沒有其他相關救「人」業務， 能伸出救援之手就會盡量去幫助牠們，希望每件不論是人或其他動物的救援工作，都能圓滿處理。

消防富源分隊也指出，接獲家禽或其他動物救援前，會先考量現有救護人力，以救「人」為先；就算無法出勤救援動物，也會轉報專責單位。

(中時 )