中醫師公會全國聯合會昨天舉辦第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇，受邀立法院長游錫方方土致詞時表示，現在全世界只有台灣稱為「中醫」，認為應該改叫做「台醫」、「台藥」，叫漢藥也不錯，但今天中醫師公會今天緊急發聲明，指出，中醫中藥有歷史價值，說要改台醫是誤會一場。

游錫方方土昨天提到，漢醫已經有幾千年的歷史，傳到韓國稱為「韓醫」、日本稱為「漢醫」、越南稱為「東醫」，但目前只有台灣稱為「中醫」，認為叫做「台醫」、「台藥」也不錯，大家可以思考一下，並強調，是他個人的淺見。

昨天中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚對於改名，回覆說「樂觀其成」。

但今天中醫師公會全聯會緊急發聲明表示，中醫中藥有寶貴的歷史價值，跟民眾健康福祉無關的議題不予以討論。並強調，中醫師對於游錫堃的致詞內容秉持一貫中立態度，媒體對於中醫的立場有誤解。

(中時 )