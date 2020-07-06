台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」日前在花博公園盛大舉行，卻疑有假coser妹沒穿內褲，大庭廣眾下掀短裙大露「黑森林」給攝影師拍攝，噁心畫面讓網友看了後怒報警，照面在網路瘋傳後，不少coser指出這女的是個假coser「這樣只是暴露狂而不是cosplay」。

辣妹在動漫展外露出下體，引發熱議。（圖／翻攝自爆廢公社）

台北市警中山分局接到民眾及主辦單位報案後，昨（5日）以電話通知女方到案說明，但女方都未接聼，只好聯繫家人與校方，但也都無法聯繫上。中山分局表示，若女方不到案，將在7日寄出傳喚通知書通知李女到案說明；女方若仍不理會，傳喚3次後以公然猥褻及社維法函送。

經查，該女子為台科大已休學1年半的學生，台科大校長廖慶榮昨深夜也在網路透過臉書留言，指出情況已觸犯刑法，請大家不必討論，台科大也會與學生連繫，並提供相關的心理諮商和法律諮詢，後續也將以校規處理。

這名「黑森林女」李姓女子，4日在「亞洲動漫創作展」（Petit Fancy），當眾掀裙、露第3點供人拍攝，照片曝光後引發網友熱烈討論，還遭一名網友私訊罵「垃圾學校」，沒想到李女竟傳回1張上空露點自拍裸照，還不以為意說：「我只是暴露狂」，網友看到這個回覆傻眼回說：「現在是....」。

對於網友的砲轟，李女不以為意的說：「我就是在做自己，沒什麼好道歉的」，還稱「這是臨時起意的社會實驗，看看我這個根本沒出角（COS圈用語，意指cosplay某個角色）的人，露一下會發生什麼事情，C圈會多亂」。

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(中時電子報)