遠傳電信6日宣布，攜手多媒體雲端服務的技術領導業者日商優必達（Ubitus），合作推出雲端遊戲服務，預計於今年下半年正式推出5G雲端串流遊戲服務，讓用戶徹底擺脫玩遊戲要先備妥昂貴高階的硬體設備及耗時等待遊戲下載才能開始玩的宿命，為用戶開啟5G遊戲體驗的新時代。

遠傳表示，利用5G高速傳輸、低遲延的網路特性，未來用戶只要透過5G網路即可直接暢玩雲端遊戲，玩家無需額外準備高規格硬體，而且遊戲免安裝、免下載、免等待，即可在手機上享受多款廣受玩家好評的優質遊戲大作，迎接「簡單使用、隨開即玩、隨手可玩」的遊戲快感。

迎接5G新時代，遠傳強調，將透過豐富的頻譜資源和超前的網路技術，讓每位用戶都能享受極佳的5G+4G全網體驗，未來將持續在5G應用積極佈署，藉由遠傳「極速飆網、頭等體驗」的5G網路，觸動遊戲新體驗，也持續導入消費者超有感的創新應用。

日商優必達（Ubitus）擁有世界頂尖的圖形運算虛擬化技術與雲端串流平台，該公司表示，用戶只要連上寬頻網路，便可以橫跨智慧手機、平板電腦、遊戲主機、智慧電視、個人電腦等各種裝置，享受優質的遊戲體驗。日商優必達（Ubitus）的合作夥伴包括主機遊戲平台任天堂、SEGA、SQUARE ENIX等遊戲業者，國際知名的電信龍頭如日本DOCOMO、韓國 KT 、歐洲Vodafone、中國移動香港也都導入日商優必達（Ubitus）的服務，為電信用戶提供新穎的雲端遊戲體驗。

(工商 )