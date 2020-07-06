比特幣詐騙案件愈來愈多，近期美國律師事務所對多家虛擬資產業者提出集體訴訟，而經由運用區塊鏈、虛擬資產吸金詐騙案件之報導亦多有所聞，金管會再三提出警告。金管會指出，金管會在2017年12月19日及2018年6月22日陸續發布新聞稿提醒社會大眾注意虛擬資產相關風險，2020年7月6日再度發出三示警。

一、虛擬資產價格波動大，投資風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險。

二、虛擬資產非屬貨幣，對於藉虛擬資產從事的相關行為，如有涉及刑法、銀行法等有關詐欺、違法吸金等相關法令，係屬刑事犯罪。另虛擬資產如為證券交易法第6條規定之有價證券，未依證券交易法相關規定在國內對非特定人從事募集、發行或提供買賣、交易等服務，則可能涉有違反證券交易法規定，而應負相關刑事責任。

三、至於個案情況是否涉及刑法、銀行法及證券交易法等刑事責任，其具體行為事實，由司法機關認定處理。

2020年6月中，台灣才剛發生一起以「區塊鏈加虛擬貨幣」為名義的詐騙案件，詐騙份子以「加密貨幣去中心化、交易可追蹤、本金隨近隨出」等話術，在台灣吸金超過9億元。

接著，又發生一名28歲高職生劉女為首的詐騙案，以網路投資比特幣手法詐騙，被害人上鉤後又被騙走存摺及身分證辦人頭手機，藉此續騙更多人，遭詐總計高達近958萬元，虛擬幣詐騙手法推層出新、層出不窮。

(工商 )