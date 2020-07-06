將兩個人的（音樂）世界的融合在一起從未如此簡單過，Spotify 推出 Spotify 首創的訂閱計劃 — Spotify Premium Duo，並於台灣及全球共 55 個市場中推出。

Premium Duo 專為住在同一家庭住址的兩個人而設計。每月僅需花費新台幣 198 元，每位用戶可以在共享 Premium Duo 下擁有自己專屬的 Premium 帳戶，並且充分享受 Spotify Premium 的好處：無廣告、隨時收聽並輕易造訪 Spotify 所有的列表（超過 5000 萬首曲目和超過 100 萬首 Podcast 節目）。

Premium Duo 的獨特之處，在於用戶可以獨家造訪 Duo Mix，一個僅供 Premium Duo 中的兩位訂戶使用、並定期更新的播放列表，讓用戶盡情發掘他們喜歡的音樂及 Podcast，並且一起分享。

Spotify 首席免費訂閱業務總監 AlexNorstrom 表示，「Premium Duo 包括我們廣泛的音樂和 Podcast 列表，以及用戶喜歡的 Spotify Premium 中所有內容。憑藉兩個獨立的 Premium 帳戶，用戶既可以享受獨立收聽且不被打擾，並獲得所有個人化的播放列表和專為用戶量身打造的功能。

(工商 )