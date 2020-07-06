新竹科學園區工業東三路1家電腦公司機車棚，6日中午突然傳出火警，火勢立即延燒波及37輛機車，燃燒面積40平公公尺，消防局緊急灌救，半小時後撲滅火勢，結果有21輛機車全毀、16部受波及燒熔，還好無人受困受傷，起火原因正由消防局調查中。

(中時 )