阿春媽媽涼麵店遭驗出涼麵大腸桿菌群超標。（北市衛生局提供／譚宇哲台北傳真）

眷村涼麵遭驗出涼麵大腸桿菌群超標。（北市衛生局提供／譚宇哲台北傳真）

木桶飯丸店遭驗出涼麵大腸桿菌群超標。（北市衛生局提供／譚宇哲台北傳真）

夏日天氣炎熱，不少民眾喜吃涼麵，北市衛生局5月中旬抽驗連鎖超商、賣場、小吃店及涼麵販售商等涼麵，其中有3件初驗、複驗的大腸桿菌群超標，包括南機場夜市知名美食阿春媽媽涼麵店、眷村涼麵、木桶飯丸店，依違反食品安全衛生管理法各開罰3萬元。

北市衛生局今公布5月抽驗涼麵結果，食品藥物管理科長陳怡婷表示，此次共計抽驗40件涼麵，初驗有17件不符合規定，經通知業者限期改善，複驗仍有3件不合格。

不合格的三家業者分別為眷村涼麵、木桶飯丸店、張春涼麵，衛生局表示，已依違反食品安全衛生管理法規定，開罰業者3萬元。

衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染或製程有無衛生缺失的重要指標，食品中檢出大腸桿菌群過多，顯示該產品衛生狀態不良，若是衛生指標菌超標，就表示製作過程的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受汙染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成。

衛生局提醒，民眾購買涼麵應選擇製售環境乾淨、整潔及商譽良好的店家，最好購買冷藏販售的涼麵，購買後應立即食用完畢，若不能立即食用，則應妥適存放於冷藏7度以下環境。

(中時 )