在亞洲動漫創作展因沒穿內褲、掀裙大露下體給人拍攝的女Coser引發軒然大波，校方表示，這名女學生的行為已觸法，不過事發後她拒關臉書，還留言直嗆網友：「昨天打X太累，抱歉」，臉書留言曝光後，網友驚嘆「太神啦！神回覆」。

據了解，這名女Coser就讀北部某科大，被笑稱「黑森林」的下體裸露照片曝光後，女學生的臉書被灌爆，有網友在她臉書留言「今天躲在家裡不敢去了喔！？俗辣」，女學生則回嗆「昨天打砲太累 抱歉，睡到隔天下午」，網驚呆「太神啦！神回覆」。

對於被嗆假Coser、汙名化Cos圈，女學生在臉書回應「我就是在做自己」。(圖/截自臉書)

對於許多Coser玩家認為女學生是假Coser、汙名化Cos圈，女學生則在臉書回應「我就是在做自己，沒什麼好道歉的，這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個根本沒出角的人露一下會發生什麼事情，C圈會多混亂，得證C圈破X只會在意場次會不會不見，整天活動漫，可悲」。

PF32亞洲動漫創作展日前在台北花博盛大舉行，不料這名頭戴藍色假髮、穿著短裙與長襪女子，居然掀裙大秀沒穿內褲的下體「黑森林」，還有攝影師指導她開腿拍照，令人傻眼。她就讀的科大校長也看不下去，昨天(7/5)在不公開的討論版底下留言，這名學生已觸犯刑法，會立刻處理。

(中時電子報)